Богомазова (Ковалевская) Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомазова (Ковалевская) Наталия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

22.07.2019

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1942 г.р.

Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Ковалевский Иван

Мать: Михайловская Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богомазов Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богомазов Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомазов Юрий

Смерть
22.07.2019
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