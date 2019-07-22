Богомазова (Ковалевская) Наталия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти22.07.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Ковалевский Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богомазов Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богомазов Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богомазов Юрий
Смерть
22.07.2019