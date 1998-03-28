Тыщенко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.03.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1953
Мать ребёнка: Тыщенко Инна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тыщенко Инна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тыщенко Инна Ивановна
Смерть
28.03.1998