Тыщенко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТыщенко Василий

Тыщенко Василий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.03.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1953

Сын: Злобин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Тыщенко Инна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тыщенко Инна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тыщенко Инна Ивановна

Смерть
28.03.1998
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close