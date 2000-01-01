Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1795
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1765
Дочь: Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Анисья ??
Рождение ребёнка
Вычислено 1773
Сын: Макар Иванович
Мать ребёнка: Анисья ??
Рождение ребёнка
Вычислено 1777
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Анисья ??
Рождение ребёнка
Вычислено 1781
Сын: Гаврила Иванович
Мать ребёнка: Анисья ??
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья ??
Смерть
До 1795