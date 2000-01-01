Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1795

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1730 г.р.

Дети

Вычислено 1765 г.р.
Вычислено 1773 г.р.
Вычислено 1777 г.р.
Вычислено 1781 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1765

Дочь: Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Анисья ??

Рождение ребёнка
Вычислено 1773

Сын: Макар Иванович

Мать ребёнка: Анисья ??

Рождение ребёнка
Вычислено 1777

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Анисья ??

Рождение ребёнка
Вычислено 1781

Сын: Гаврила Иванович

Мать ребёнка: Анисья ??

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья ??

Смерть
До 1795
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