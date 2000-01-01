Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Вычислено 1730 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1777

Отец: Иван

Мать: Анисья ??

Смерть
Неизвестно
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