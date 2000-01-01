Анисья ??
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1730
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1765
Дочь: Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Вычислено 1773
Сын: Макар Иванович
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Вычислено 1777
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Вычислено 1781
Сын: Гаврила Иванович
Отец ребёнка: Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Смерть
Неизвестно