Анисья ?? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисья ??

Анисья ??

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Вычислено 1765 г.р.
Вычислено 1773 г.р.
Вычислено 1777 г.р.
Вычислено 1781 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1730

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1765

Дочь: Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Вычислено 1773

Сын: Макар Иванович

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Вычислено 1777

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Вычислено 1781

Сын: Гаврила Иванович

Отец ребёнка: Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Смерть
Неизвестно
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