Гаврила Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврила Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Вычислено 1730 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781

Отец: Иван

Мать: Анисья ??

Смерть
Неизвестно
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