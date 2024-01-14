Соловьёва (Замира) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1937
Отец: Замира Ефим
Мать: Замира (Горячкина) Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соловьёв Юрий
Рождение ребёнка
04.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соловьёв Юрий
Рождение ребёнка
15.04.1959
Сын: Соловьёв Александр
Отец ребёнка: Соловьёв Юрий
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно