Соловьёва (Замира) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва (Замира) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1937

Отец: Замира Ефим

Мать: Замира (Горячкина) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьёв Юрий

Рождение ребёнка
04.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьёв Юрий

Рождение ребёнка
15.04.1959

Сын: Соловьёв Александр

Отец ребёнка: Соловьёв Юрий

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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