Соловьёв Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьёв Юрий

Соловьёв Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1933

Дата смерти

12.12.2019

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1933

Отец: Соловьёв Василий

Мать: Соловьёв Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьёва (Замира) Галина

Рождение ребёнка
04.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьёва (Замира) Галина

Рождение ребёнка
15.04.1959

Сын: Соловьёв Александр

Мать ребёнка: Соловьёва (Замира) Галина

Смерть
12.12.2019
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.