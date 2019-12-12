Соловьёв Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1933
Дата смерти12.12.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1933
Отец: Соловьёв Василий
Мать: Соловьёв Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьёва (Замира) Галина
Рождение ребёнка
15.04.1959
Сын: Соловьёв Александр
Мать ребёнка: Соловьёва (Замира) Галина
Смерть
12.12.2019
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно