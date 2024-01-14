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Замира Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Замира Давыд

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замира (Горячкина) Елена

Рождение ребёнка
10.08.1935

Дочь: Орехова (Замира) Евгения Ефимовна

Мать ребёнка: Замира (Горячкина) Елена

Рождение ребёнка
18.04.1937

Дочь: Соловьёва (Замира) Галина

Мать ребёнка: Замира (Горячкина) Елена

Военная служба
06.03.1942
красноармеец, 97 эвак. рем. атр 1 Уд.А
Военная награда
19.03.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
06.06.1945
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
17.07.1945
Орден Красной Звезды
Рождение ребёнка
1950

Сын: Замира Василий Ефимович

Мать ребёнка: Замира (Горячкина) Елена

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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