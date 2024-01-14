Замира Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Замира Давыд
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Замира (Горячкина) Елена
Рождение ребёнка
10.08.1935
Дочь: Орехова (Замира) Евгения Ефимовна
Мать ребёнка: Замира (Горячкина) Елена
Рождение ребёнка
18.04.1937
Дочь: Соловьёва (Замира) Галина
Мать ребёнка: Замира (Горячкина) Елена
Военная служба
06.03.1942
красноармеец, 97 эвак. рем. атр 1 Уд.А
Военная награда
19.03.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
06.06.1945
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
17.07.1945
Орден Красной Звезды
Рождение ребёнка
1950
Мать ребёнка: Замира (Горячкина) Елена
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно