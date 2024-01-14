Замира (Горячкина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замира (Горячкина) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: Горячкина (Подусова) Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замира Ефим

Рождение ребёнка
10.08.1935

Дочь: Орехова (Замира) Евгения Ефимовна

Отец ребёнка: Замира Ефим

Рождение ребёнка
18.04.1937

Дочь: Соловьёва (Замира) Галина

Отец ребёнка: Замира Ефим

Рождение ребёнка
1950

Сын: Замира Василий Ефимович

Отец ребёнка: Замира Ефим

Смерть
Неизвестно

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