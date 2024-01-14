Замира (Горячкина) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Замира Ефим
Рождение ребёнка
10.08.1935
Дочь: Орехова (Замира) Евгения Ефимовна
Отец ребёнка: Замира Ефим
Рождение ребёнка
18.04.1937
Дочь: Соловьёва (Замира) Галина
Отец ребёнка: Замира Ефим
Рождение ребёнка
1950
Отец ребёнка: Замира Ефим
Смерть
Неизвестно