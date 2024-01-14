Горячкина (Подусова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горячкина (Подусова) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

?.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Замира (Горячкина) Елена

Отец ребёнка: Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Рождение ребёнка
1906

Сын: Горячкин Степан

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
19.11.1910

Дочь: Михайлова (Горячкина) Ольга

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Бессонова (Горячкина) Прасковья

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
20.01.1917

Дочь: Романов (Горячкина) Анастасия

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
1921

Сын: Горячкин Иван

Отец ребёнка: Иван

Смерть
?.05.1972

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