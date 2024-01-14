Горячкина (Подусова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти?.05.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Замира (Горячкина) Елена
Отец ребёнка: Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Рождение ребёнка
1906
Сын: Горячкин Степан
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
19.11.1910
Дочь: Михайлова (Горячкина) Ольга
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Бессонова (Горячкина) Прасковья
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
20.01.1917
Дочь: Романов (Горячкина) Анастасия
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
1921
Сын: Горячкин Иван
Отец ребёнка: Иван
Смерть
?.05.1972