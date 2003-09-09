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Соловьёв Александр

Место рождения

Киргизская ССР, Ошская обл., Суфи-Курган

Дата рождения

15.04.1959

Дата смерти

09.09.2003

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

1937 г.р.

Жена

1960 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1959

Отец: Соловьёв Юрий

Мать: Соловьёва Галина

Киргизская ССР, Ошская обл., Суфи-Курган
Рождение ребёнка
16.11.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Ирина

Чехословакия, г. Френштадт под Родгоштем
Рождение ребёнка
22.02.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Ирина

г. Ош, Ошская обл., Киргизская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Ирина

Работа или профессия
Неизвестно
Начальник кормоцеха
Место жительства
Неизвестно
Оренбургская обл, Переволоцкий р-н, с. Кичкасс, ул. Луговая, д. 7
Смерть
09.09.2003
РФ, Оренбургская обл, Переволоцкий р-н, с. Кичкасс
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
РФ, Оренбургская обл, Переволоцкий р-н, с. Кичкасс
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