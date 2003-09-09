Соловьёв Александр
Место рожденияКиргизская ССР, Ошская обл., Суфи-Курган
Дата рождения15.04.1959
Дата смерти09.09.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1959
Отец: Соловьёв Юрий
Мать: Соловьёва Галина
Киргизская ССР, Ошская обл., Суфи-Курган
Рождение ребёнка
16.11.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьева Ирина
Чехословакия, г. Френштадт под Родгоштем
Рождение ребёнка
22.02.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьева Ирина
г. Ош, Ошская обл., Киргизская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соловьева Ирина
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник кормоцеха
Место жительства
Неизвестно
Оренбургская обл, Переволоцкий р-н, с. Кичкасс, ул. Луговая, д. 7
Смерть
09.09.2003
РФ, Оренбургская обл, Переволоцкий р-н, с. Кичкасс
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
РФ, Оренбургская обл, Переволоцкий р-н, с. Кичкасс