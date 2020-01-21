Зиновьева (Жаворонкова) Любовь Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьева (Жаворонкова) Любовь Яковлевна

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Место рождения

Егорьевск, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

15.05.1954

Дата смерти

21.01.2020

Пол

Женский

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1954

Отец: Жаворонков Яков Иванович

Мать: Жаворонкова (Абашина) Елена Герасимовна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крюкова (Зиновьева) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Зиновьев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиновьев Василий

Рождение ребёнка
20.04.1982

Дочь: Зиновьева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Зиновьев Василий

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Смерть
21.01.2020
Соломаево, Егорьевск, Московская область

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