Зиновьева (Жаворонкова) Любовь Яковлевна
Место рождения
Дата рождения15.05.1954
Дата смерти21.01.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крюкова (Зиновьева) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Зиновьев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зиновьев Василий
Рождение ребёнка
20.04.1982
Дочь: Зиновьева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Зиновьев Василий
Смерть
21.01.2020
Соломаево, Егорьевск, Московская область