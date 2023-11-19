Жаворонкова (Абашина) Елена Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Абашин Герасим
Мать: Абашина Агапия
Рождение ребёнка
11.04.1940
Дочь: Голубева (Жаворонкова) Антонина Яковлевна
Отец ребёнка: Жаворонков Яков Иванович
Рождение ребёнка
29.05.1941
Дочь: Потёмкина (Жаворонкова) Лидия Яковлевна
Отец ребёнка: Жаворонков Яков Иванович
Рождение ребёнка
30.05.1946
Дочь: Зимина (Жаворонкова) Вера Яковлева
Отец ребёнка: Жаворонков Яков Иванович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Балаева (Жаворонкова) Галина Яковлевна
Отец ребёнка: Жаворонков Яков Иванович
Рождение ребёнка
22.04.1949
Дочь: Щербакова (Жаворонкова) Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Жаворонков Яков Иванович
Рождение ребёнка
15.05.1954
Дочь: Зиновьева (Жаворонкова) Любовь Яковлевна
Отец ребёнка: Жаворонков Яков Иванович
Рождение ребёнка
17.02.1958
Сын: Жаворонков Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Жаворонков Яков Иванович
Смерть
2000