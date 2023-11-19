Жаворонкова (Абашина) Елена Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаворонкова (Абашина) Елена Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Абашин Герасим

Мать: Абашина Агапия

Рождение ребёнка
11.04.1940

Дочь: Голубева (Жаворонкова) Антонина Яковлевна

Отец ребёнка: Жаворонков Яков Иванович

Рождение ребёнка
29.05.1941

Дочь: Потёмкина (Жаворонкова) Лидия Яковлевна

Отец ребёнка: Жаворонков Яков Иванович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
30.05.1946

Дочь: Зимина (Жаворонкова) Вера Яковлева

Отец ребёнка: Жаворонков Яков Иванович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Балаева (Жаворонкова) Галина Яковлевна

Отец ребёнка: Жаворонков Яков Иванович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
22.04.1949

Дочь: Щербакова (Жаворонкова) Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Жаворонков Яков Иванович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
15.05.1954

Дочь: Зиновьева (Жаворонкова) Любовь Яковлевна

Отец ребёнка: Жаворонков Яков Иванович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
17.02.1958

Сын: Жаворонков Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Жаворонков Яков Иванович

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Смерть
2000

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