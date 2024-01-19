Зимина (Жаворонкова) Вера Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина (Жаворонкова) Вера Яковлева

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Место рождения

Егорьевск, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

30.05.1946

Пол

Женский

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1946

Отец: Жаворонков Яков Иванович

Мать: Жаворонкова Елена Герасимовна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
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