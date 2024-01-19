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Зимина (Жаворонкова) Вера Яковлева
Зимина (Жаворонкова) Вера Яковлева
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Древо
Место рождения
Егорьевск
, Егорьевск, Московская область
Дата рождения
30.05.1946
Пол
Женский
Отец
Жаворонков Яков Иванович
1911 г.р.
Мать
Жаворонкова (Абашина) Елена Герасимовна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1946
Отец:
Жаворонков Яков Иванович
Мать:
Жаворонкова Елена Герасимовна
Егорьевск
, Егорьевск, Московская область
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