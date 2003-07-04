Голубева (Жаворонкова) Антонина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1940
Дата смерти04.07.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Голубев Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубева Надежда Юрьевна
Отец ребёнка: Голубев Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голубев Юрий
Смерть
04.07.2003
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область