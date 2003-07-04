Голубева (Жаворонкова) Антонина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Жаворонкова) Антонина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1940

Дата смерти

04.07.2003

Пол

Женский

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1940

Отец: Жаворонков Яков Иванович

Мать: Жаворонкова (Абашина) Елена Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Голубев Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубева Надежда Юрьевна

Отец ребёнка: Голубев Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Юрий

Смерть
04.07.2003
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область

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