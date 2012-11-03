Зиновьев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.11.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крюкова (Зиновьева) Елена Васильевна
Мать ребёнка: Зиновьева (Жаворонкова) Любовь Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1982
Дочь: Зиновьева Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Зиновьева (Жаворонкова) Любовь Яковлевна
Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Смерть
03.11.2012
Соломаево, Егорьевск, Московская область