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Зиновьев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.11.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крюкова (Зиновьева) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Зиновьева (Жаворонкова) Любовь Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновьева (Жаворонкова) Любовь Яковлевна

Рождение ребёнка
20.04.1982

Дочь: Зиновьева Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Зиновьева (Жаворонкова) Любовь Яковлевна

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Смерть
03.11.2012
Соломаево, Егорьевск, Московская область

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