Шахов Павел Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахов Павел Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874

Отец: Шахов Алексей Иванов

Мать: Шахова Екатерина Гаврилова

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Гулевских Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Шахова Наталья Филипповна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Шахов Гавриил Павлович

Мать ребёнка: Шахова Наталья Филипповна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Параскева Павловна

Мать ребёнка: Шахова Наталья Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шахова Наталья Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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