Шахов Павел Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874
Отец: Шахов Алексей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Гулевских Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Шахова Наталья Филипповна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Шахова Наталья Филипповна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Параскева Павловна
Мать ребёнка: Шахова Наталья Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно