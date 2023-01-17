Гулевских (Шахова) Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: Шахов Павел Алексеевич
Бракосочетание
1913
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Гулевских Павел Константинович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Гулевских Василий Павлович
Отец ребёнка: Гулевских Павел Константинович
Смерть
Неизвестно