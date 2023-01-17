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Гулевских (Шахова) Татьяна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Шахов Павел Алексеевич

Мать: Шахова Наталья Филипповна

Бракосочетание
1913

Муж: Гулевских Павел Константинович

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Гулевских Павел Константинович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Гулевских Василий Павлович

Отец ребёнка: Гулевских Павел Константинович

Смерть
Неизвестно
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