Шахова Наталья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахова Наталья Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Гулевских Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Шахов Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Шахов Гавриил Павлович

Отец ребёнка: Шахов Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Параскева Павловна

Отец ребёнка: Шахов Павел Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шахов Павел Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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