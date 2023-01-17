Шахова Екатерина Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахова Екатерина Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Моргачева Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Шахов Алексей Иванов

Казинка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шахов Алексей Иванов

Смерть
1885
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