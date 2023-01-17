Шахова Екатерина Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Моргачева Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Шахов Алексей Иванов
Казинка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шахов Алексей Иванов
Смерть
1885