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Яшкин Василий

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Место рождения

Кузнецовская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

01.01.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1916

Отец: Яшкин Яков

Мать: Яшкина Агафья

Кузнецовская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
1936

Жена: Яшкина Анна

Кузнецовская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
28.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яшкина Анна

Сяргозеро, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия

Смерть
Неизвестно
Вознесенье
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