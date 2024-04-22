Яшкин Василий
Место рождения
Дата рождения01.01.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1916
Отец: Яшкин Яков
Мать: Яшкина Агафья
Бракосочетание
1936
Жена: Яшкина Анна
Рождение ребёнка
28.07.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яшкина Анна
Сяргозеро, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия
Смерть
Неизвестно
Вознесенье