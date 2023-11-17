Яшкина Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшкина Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1916 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1916

Сын: Яшкин Василий

Отец ребёнка: Яшкин Яков

Кузнецовская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яшкин Георгий

Отец ребёнка: Яшкин Яков

Кузнецовская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яшкин Яков

Кузнецовская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яшкин Александр

Отец ребёнка: Яшкин Яков

Кузнецовская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яшкин Михаил

Отец ребёнка: Яшкин Яков

Смерть
Неизвестно
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