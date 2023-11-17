Яшкина Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1916
Сын: Яшкин Василий
Отец ребёнка: Яшкин Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яшкин Георгий
Отец ребёнка: Яшкин Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яшкин Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яшкин Александр
Отец ребёнка: Яшкин Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яшкин Михаил
Отец ребёнка: Яшкин Яков
Смерть
Неизвестно