Яшкина (Прокина) Анна
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Прокин Илья Осипович
Мать: Богданова Устинья
Бракосочетание
1936
Муж: Яшкин Василий
Кузнецовская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
28.07.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яшкин Василий
Смерть
1943