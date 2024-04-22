Яшкина (Прокина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшкина (Прокина) Анна

Место рождения

Сяргозеро, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Прокин Илья Осипович

Мать: Богданова Устинья

Сяргозеро, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1936

Муж: Яшкин Василий

Кузнецовская, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
28.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яшкин Василий

Сяргозеро, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1943
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