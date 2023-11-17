Яшкин Яков
Место рожденияд. Кузнецовка Шимозеро Вологодская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1916
Сын: Яшкин Василий
Мать ребёнка: Яшкина Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яшкин Георгий
Мать ребёнка: Яшкина Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яшкина Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яшкин Александр
Мать ребёнка: Яшкина Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яшкин Михаил
Мать ребёнка: Яшкина Агафья
Смерть
Неизвестно