Даниловская Екатерина Игнатовна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Демакина (Даниловская) Евдокия Селиверстова
Отец ребёнка: Даниловский Сильвестр Павлович
Дочь: Федоркевич (Даниловская) Евгения Сильвестровна
Отец ребёнка: Даниловский Сильвестр Павлович
Сын: Даниловский Корнилий Сильвестров
Отец ребёнка: Даниловский Сильвестр Павлович
Дочь: Бушма (Даниловский) Екатерина Сильвестровна
Отец ребёнка: Даниловский Сильвестр Павлович
Сын: Даниловский Андрей Сильвестрович
Отец ребёнка: Даниловский Сильвестр Павлович
Дочь: Даниловская (Даниловская) Иулиания Сильвестровна
Отец ребёнка: Даниловский Сильвестр Павлович
Сын: Даниловский Иван Сильвестрович
Отец ребёнка: Даниловский Сильвестр Павлович
Дочь: Даниловская (Даниловская) Варвара Селиверстова
Отец ребёнка: Даниловский Сильвестр Павлович
Сын: Даниловский Мирон Селиверстович
Отец ребёнка: Даниловский Сильвестр Павлович
Дочь: Даниловская (Даниловская) Иустина Сильвестрова
Отец ребёнка: Даниловский Сильвестр Павлович