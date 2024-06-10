Даниловская Екатерина Игнатовна 1862 — найти родственников по фамилии на Familio
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Даниловская Екатерина Игнатовна

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демакина (Даниловская) Евдокия Селиверстова

Отец ребёнка: Даниловский Сильвестр Павлович

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниловский Сильвестр Павлович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Федоркевич (Даниловская) Евгения Сильвестровна

Отец ребёнка: Даниловский Сильвестр Павлович

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Даниловский Корнилий Сильвестров

Отец ребёнка: Даниловский Сильвестр Павлович

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.11.1889

Дочь: Бушма (Даниловский) Екатерина Сильвестровна

Отец ребёнка: Даниловский Сильвестр Павлович

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.10.1891

Сын: Даниловский Андрей Сильвестрович

Отец ребёнка: Даниловский Сильвестр Павлович

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.12.1893

Дочь: Даниловская (Даниловская) Иулиания Сильвестровна

Отец ребёнка: Даниловский Сильвестр Павлович

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Даниловский Иван Сильвестрович

Отец ребёнка: Даниловский Сильвестр Павлович

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.11.1899

Дочь: Даниловская (Даниловская) Варвара Селиверстова

Отец ребёнка: Даниловский Сильвестр Павлович

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
10.08.1901

Сын: Даниловский Мирон Селиверстович

Отец ребёнка: Даниловский Сильвестр Павлович

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Даниловская (Даниловская) Иустина Сильвестрова

Отец ребёнка: Даниловский Сильвестр Павлович

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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