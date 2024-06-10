Даниловский Иван Сильвестрович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти10.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
24.11.1918
Дочь: Даниловская (Даниловская) Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Даниловская (Потейко) Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Даниловский Андрей Иванович
Мать ребёнка: Даниловская (Потейко) Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
01.11.1924
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1939
Смерть
10.02.1943
д. Макарьевская Пустынь Ленинградской оно
Причина смерти: пропал без вести