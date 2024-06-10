Даниловский Иван Сильвестрович 1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Даниловский Иван Сильвестрович

Место рождения

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

10.02.1943

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

1918 г.р.
1921 г.р.
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Даниловский Сильвестр Павлович

Мать: Даниловская Екатерина Игнатовна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.11.1918

Дочь: Даниловская (Даниловская) Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Даниловская (Потейко) Ксения Андреевна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Даниловский Андрей Иванович

Мать ребёнка: Даниловская (Потейко) Ксения Андреевна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.11.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даниловская (Потейко) Ксения Андреевна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даниловская (Потейко) Ксения Андреевна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даниловская (Потейко) Ксения Андреевна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
10.02.1943
д. Макарьевская Пустынь Ленинградской оно
Причина смерти: пропал без вести

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