Даниловская (Потейко) Ксения Андреевна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Рождение ребёнка
24.11.1918
Дочь: Даниловская (Даниловская) Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Даниловский Иван Сильвестрович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Даниловский Андрей Иванович
Отец ребёнка: Даниловский Иван Сильвестрович
Рождение ребёнка
01.11.1924
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1939
Смерть
Неизвестно