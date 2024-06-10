Даниловская (Потейко) Ксения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниловская (Потейко) Ксения Андреевна

Место рождения

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

1918 г.р.
1921 г.р.
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Потейков Андрей Васильевич

Мать: Потейкова (Мороз) Анна Кондратьевна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.11.1918

Дочь: Даниловская (Даниловская) Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Даниловский Иван Сильвестрович

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Даниловский Андрей Иванович

Отец ребёнка: Даниловский Иван Сильвестрович

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.11.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даниловский Иван Сильвестрович

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даниловский Иван Сильвестрович

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даниловский Иван Сильвестрович

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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