Даниловская (Даниловская) Иулиания Сильвестровна 01.12.1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Даниловская (Даниловская) Иулиания Сильвестровна

Место рождения

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

01.12.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1893

Отец: Даниловский Сильвестр Павлович

Мать: Даниловская Екатерина Игнатовна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хиневич Иоанн Осипов

Рождение ребёнка
1912

Сын: Хиневич Иван Иванович

Отец ребёнка: Хиневич Иоанн Осипов

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.03.1915

Сын: Хиневич Федор Иванович

Отец ребёнка: Хиневич Иоанн Осипов

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Потейко (Хиневич) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Хиневич Иоанн Осипов

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.07.1921

Дочь: Хиневич (Хиневич) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Хиневич Иоанн Осипов

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
10.06.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хиневич Иоанн Осипов

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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