Хиневич Иоанн Осипов 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хиневич Иоанн Осипов

Место рождения

Кожево, Кореличский район, Гродненская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Хиневич Иосиф Кондратьев

Мать: Хиневич Евгения Георгиева

Кожево, Кореличский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даниловская (Даниловская) Иулиания Сильвестровна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Хиневич Иван Иванович

Мать ребёнка: Даниловская (Даниловская) Иулиания Сильвестровна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.03.1915

Сын: Хиневич Федор Иванович

Мать ребёнка: Даниловская (Даниловская) Иулиания Сильвестровна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Потейко (Хиневич) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Даниловская (Даниловская) Иулиания Сильвестровна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.07.1921

Дочь: Хиневич (Хиневич) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Даниловская (Даниловская) Иулиания Сильвестровна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
10.06.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даниловская (Даниловская) Иулиания Сильвестровна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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