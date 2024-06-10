Хиневич Иоанн Осипов
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Даниловская (Даниловская) Иулиания Сильвестровна
Рождение ребёнка
15.03.1915
Мать ребёнка: Даниловская (Даниловская) Иулиания Сильвестровна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Потейко (Хиневич) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Даниловская (Даниловская) Иулиания Сильвестровна
Рождение ребёнка
15.07.1921
Дочь: Хиневич (Хиневич) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Даниловская (Даниловская) Иулиания Сильвестровна
Рождение ребёнка
10.06.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Даниловская (Даниловская) Иулиания Сильвестровна
Смерть
Неизвестно