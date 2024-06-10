Хиневич Иосиф Кондратьев
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Хиневич (Хиневич) Екатерина Иосифова
Мать ребёнка: Хиневич Евгения Георгиева
Новогрудский уезд
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Хиневич Евгения Георгиева
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Хиневич Евгения Георгиева
Рождение ребёнка
1886
Сын: Хиневич Иоанн Осипов
Мать ребёнка: Хиневич Евгения Георгиева
Рождение ребёнка
09.08.1890
Мать ребёнка: Хиневич Евгения Георгиева
Рождение ребёнка
01.04.1892
Мать ребёнка: Хиневич Евгения Георгиева
Рождение ребёнка
06.05.1893
Мать ребёнка: Хиневич Евгения Георгиева
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Хиневич Евгения Георгиева
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Хиневич Евгения Георгиева
Смерть
Неизвестно