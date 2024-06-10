Хиневич Иосиф Кондратьев 1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хиневич Иосиф Кондратьев

Место рождения

Кожево, Кореличский район, Гродненская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Кожево, Кореличский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хиневич Евгения Георгиева

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Хиневич (Хиневич) Екатерина Иосифова

Мать ребёнка: Хиневич Евгения Георгиева

Новогрудский уезд
Рождение ребёнка
1882

Сын: Хиневич Максим Иосифов

Мать ребёнка: Хиневич Евгения Георгиева

Кожево, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Хиневич Леонтий Иосифов

Мать ребёнка: Хиневич Евгения Георгиева

Кожево, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Хиневич Иоанн Осипов

Мать ребёнка: Хиневич Евгения Георгиева

Кожево, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
09.08.1890

Сын: Хиневич Андрей Иосифов

Мать ребёнка: Хиневич Евгения Георгиева

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.04.1892

Сын: Хиневич Даниил Иосифов

Мать ребёнка: Хиневич Евгения Георгиева

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
06.05.1893

Сын: Хиневич Николай Осипов

Мать ребёнка: Хиневич Евгения Георгиева

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Хиневич Никита Иосифов

Мать ребёнка: Хиневич Евгения Георгиева

Кожево, Кореличский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Хиневич Симеон Осипович

Мать ребёнка: Хиневич Евгения Георгиева

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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