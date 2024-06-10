Даниловский Мирон Селиверстович 10.08.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Даниловский Мирон Селиверстович

Место рождения

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

10.08.1901

Дата смерти

03.03.1944

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1862 г.р.

Жена

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1901

Отец: Даниловский Сильвестр Павлович

Мать: Даниловская Екатерина Игнатовна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даниловская Анастасия Ивановна

Упоминание
Неизвестно
Советский Союз, Солдатские мемориалы, 1915-1950 | Мирон Селиверстович Даниловский | Рождение: 1901 | Умер / Пропал без вести: 3 мар 1944 - Москва, Донское кл. | Источник: КП похороненных в Москве | Пр... Показать все
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даниловская Анастасия Ивановна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даниловская Анастасия Ивановна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даниловская Анастасия Ивановна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даниловская Анастасия Ивановна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
03.03.1944
Москва, город федерального значения Москва

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