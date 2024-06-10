Даниловский Мирон Селиверстович
Место рождения
Дата рождения10.08.1901
Дата смерти03.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1901
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Советский Союз, Солдатские мемориалы, 1915-1950 | Мирон Селиверстович Даниловский | Рождение: 1901 | Умер / Пропал без вести: 3 мар 1944 - Москва, Донское кл. | Источник: КП похороненных в Москве | Пр... Показать все
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1932
Смерть
03.03.1944
Москва, город федерального значения Москва