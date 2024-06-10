Федоркевич (Даниловская) Евгения Сильвестровна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1905
Дочь: Федоркевич (Федоркевич) Матрона Васильева
Отец ребёнка: Федоркевич Василий Александров
Рождение ребёнка
19.12.1917
Сын: Федоркевич Иоанн Васильев
Отец ребёнка: Федоркевич Василий Александров
Рождение ребёнка
15.05.1925
Дочь: Федоркевич (Федоркевич) Ульяна Васильева
Отец ребёнка: Федоркевич Василий Александров
Смерть
Неизвестно