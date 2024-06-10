Федоркевич (Даниловская) Евгения Сильвестровна 1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федоркевич (Даниловская) Евгения Сильвестровна

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Даниловский Сильвестр Павлович

Мать: Даниловская Екатерина Игнатовна

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоркевич Василий Александров

Рождение ребёнка
25.03.1905

Дочь: Федоркевич (Федоркевич) Матрона Васильева

Отец ребёнка: Федоркевич Василий Александров

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
19.12.1917

Сын: Федоркевич Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Федоркевич Василий Александров

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.05.1925

Дочь: Федоркевич (Федоркевич) Ульяна Васильева

Отец ребёнка: Федоркевич Василий Александров

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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