Даниловский Корнилий Сильвестров 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Даниловский Корнилий Сильвестров

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

1909 г.р.
1910 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Даниловский Сильвестр Павлович

Мать: Даниловская Екатерина Игнатовна

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Даниловский Илия Корнилиев

Мать ребёнка: Даниловская (Хиневич) Евдокия Трофимова

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Даниловский Федор Корнеевич

Мать ребёнка: Даниловская (Хиневич) Евдокия Трофимова

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Даниловский Михаил Корнеевич

Мать ребёнка: Даниловская (Хиневич) Евдокия Трофимова

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даниловская (Хиневич) Евдокия Трофимова

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даниловская (Хиневич) Евдокия Трофимова

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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