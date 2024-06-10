Даниловский Корнилий Сильвестров
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
1909
Сын: Даниловский Илия Корнилиев
Мать ребёнка: Даниловская (Хиневич) Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
1910
Сын: Даниловский Федор Корнеевич
Мать ребёнка: Даниловская (Хиневич) Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
1919
Сын: Даниловский Михаил Корнеевич
Мать ребёнка: Даниловская (Хиневич) Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Даниловская (Хиневич) Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Даниловская (Хиневич) Евдокия Трофимова
Смерть
Неизвестно