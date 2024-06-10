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Даниловский Федор Корнеевич

Место рождения

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Жена

1912 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Даниловский Корнилий Сильвестров

Мать: Даниловская (Хиневич) Евдокия Трофимова

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даниловская Мария Мак

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даниловская Мария Мак

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даниловская Мария Мак

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
1956

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