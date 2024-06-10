Даниловский Федор Корнеевич
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Даниловская Мария Мак
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Даниловская Мария Мак
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Даниловская Мария Мак
Смерть
1956