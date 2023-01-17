Тулинов Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения21.07.1856
Дата смерти20.12.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1856
Рождение ребёнка
17.02.1877
Дочь: Волкова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Тулинова Ольга Павловна
Рождение ребёнка
10.08.1901 ст.
Сын: Тулинов Александр Александрович
Мать ребёнка: Пономарева Александра Павловна
сын Александр. Вдова СПетербургского 2-й гильдии купца Александра Павлова Пономарева, православная. Восприемники: коллежский ассесор Виктор Александров Тулинов и жена Потомственного почетного граждани... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тулинова Ольга Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Брак не регистрировался
Смерть
20.12.1912