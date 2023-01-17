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Тулинов Александр Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

21.07.1856

Дата смерти

20.12.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1856

Отец: Тулинов Александр Никитич

Мать: Тулинова Александра Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1877

Дочь: Волкова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Тулинова Ольга Павловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1901 ст.

Сын: Тулинов Александр Александрович

Мать ребёнка: Пономарева Александра Павловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
сын Александр. Вдова СПетербургского 2-й гильдии купца Александра Павлова Пономарева, православная. Восприемники: коллежский ассесор Виктор Александров Тулинов и жена Потомственного почетного граждани... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тулинова Ольга Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Александра Павловна

Брак не регистрировался
Смерть
20.12.1912
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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