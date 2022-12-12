Тулинов Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения10.08.1901 ст.
Дата смерти29.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
10.08.1901 ст.
сын Александр. Вдова СПетербургского 2-й гильдии купца Александра Павлова Пономарева, православная. Восприемники: коллежский ассесор Виктор Александров Тулинов и жена Потомственного почетного граждани... Показать все
Бракосочетание
04.08.1925
Рождение ребёнка
18.08.1930
Сын: Тулинов Георгий Александрович
Мать ребёнка: Тулинова Аполинария Александровна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
29.01.1942