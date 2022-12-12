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Тулинов Александр Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

10.08.1901 ст.

Дата смерти

29.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1901 ст.

Отец: Тулинов Александр Александрович

Мать: Пономарева Александра Павловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
сын Александр. Вдова СПетербургского 2-й гильдии купца Александра Павлова Пономарева, православная. Восприемники: коллежский ассесор Виктор Александров Тулинов и жена Потомственного почетного граждани... Показать все
Бракосочетание
04.08.1925

Жена: Тулинова Аполинария Александровна

Рождение ребёнка
18.08.1930

Сын: Тулинов Георгий Александрович

Мать ребёнка: Тулинова Аполинария Александровна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
29.01.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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