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Пономарева Александра Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1901 ст.

Сын: Тулинов Александр Александрович

Отец ребёнка: Тулинов Александр Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
сын Александр. Вдова СПетербургского 2-й гильдии купца Александра Павлова Пономарева, православная. Восприемники: коллежский ассесор Виктор Александров Тулинов и жена Потомственного почетного граждани... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тулинов Александр Александрович

Брак не регистрировался
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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