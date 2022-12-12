Пономарева Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1901 ст.
Сын: Тулинов Александр Александрович
Отец ребёнка: Тулинов Александр Александрович
сын Александр. Вдова СПетербургского 2-й гильдии купца Александра Павлова Пономарева, православная. Восприемники: коллежский ассесор Виктор Александров Тулинов и жена Потомственного почетного граждани... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Брак не регистрировался
Смерть
Неизвестно