Тулинов Александр Никитич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти12.11.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1856
Сын: Тулинов Александр Александрович
Мать ребёнка: Тулинова (Кузьмина) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Тулинов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Тулинова (Кузьмина) Александра Ивановна
Смерть
12.11.1894