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Тулинов Александр Никитич

Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

12.11.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Тулинов Никита Петрович

Мать: Тулинова (Токарева) Марфа Фирсовна

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тулинова (Кузьмина) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
21.07.1856

Сын: Тулинов Александр Александрович

Мать ребёнка: Тулинова (Кузьмина) Александра Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1864

Сын: Тулинов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Тулинова (Кузьмина) Александра Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
12.11.1894

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