Тулинова (Алексеева) Ольга Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Алексеев Павел
Мать: не указана
Жена - с 9.05.1876
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1877
Дочь: Волкова (Тулинова) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Тулинов Александр Александрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно