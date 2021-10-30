Тулинова (Алексеева) Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТулинова (Алексеева) Ольга Павловна

Тулинова (Алексеева) Ольга Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Алексеев Павел

Мать: не указана

Жена - с 9.05.1876
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тулинов Александр Александрович

Рождение ребёнка
17.02.1877

Дочь: Волкова (Тулинова) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Тулинов Александр Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.