Садриева Минсара Шарафутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садриева Минсара Шарафутдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1919

Сын: Садриев Хайдар Азнабаевич

Отец ребёнка: Садриев Азнабай Садрисламович

Рождение ребёнка
30.06.1921

Сын: Садриев Зуфар Азнабаевич

Отец ребёнка: Садриев Азнабай Садрисламович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Садриев Ядкар Азнабаевич

Отец ребёнка: Садриев Азнабай Садрисламович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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