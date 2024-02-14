Садриев Зуфар Азнабаевич
Место рожденияБашкирская АССР, Альшеевский р-н, Чибинлинский с/с, д. Чибинли
Дата рождения30.06.1921
Дата смерти?.03.1969
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1921
Военная служба
Неизвестно
Садриев Зуфар Азнабаевич Учетно-послужная картотека Дата рождения: 30.06.1921 Место рождения: Башкирская АССР, Альшеевский р-н, Чибинлинский с/с, д. Чибинли Дата поступления на службу: __.10.1940 Воинское звание: лейтенант Наименование воинской части: 1588 озенап РГК 1 А, 160 отд. зен. д-н 18 сд Дата окончания службы: 07.08.1946 Награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Миниахметова (Садриева) Фануза Зуфаровна
Мать ребёнка: Садриева (Шарипова) Роза Ахметовна
Рождение ребёнка
25.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садриева (Шарипова) Роза Ахметовна
Рождение ребёнка
12.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садриева (Шарипова) Роза Ахметовна
Смерть
?.03.1969