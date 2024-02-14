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Садриев Зуфар Азнабаевич

Место рождения

Башкирская АССР, Альшеевский р-н, Чибинлинский с/с, д. Чибинли

Дата рождения

30.06.1921

Дата смерти

?.03.1969

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1921

Отец: Садриев Азнабай Садрисламович

Мать: Садриева Минсара Шарафутдиновна

Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Миниахметова (Садриева) Фануза Зуфаровна

Мать ребёнка: Садриева (Шарипова) Роза Ахметовна

Рождение ребёнка
25.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садриева (Шарипова) Роза Ахметовна

Рождение ребёнка
12.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садриева (Шарипова) Роза Ахметовна

Смерть
?.03.1969

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