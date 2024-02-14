Садриев Азнабай Садрисламович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1919
Сын: Садриев Хайдар Азнабаевич
Мать ребёнка: Садриева Минсара Шарафутдиновна
Рождение ребёнка
30.06.1921
Мать ребёнка: Садриева Минсара Шарафутдиновна
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Садриева Минсара Шарафутдиновна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно