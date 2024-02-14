Садриев Азнабай Садрисламович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садриев Азнабай Садрисламович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1919

Сын: Садриев Хайдар Азнабаевич

Мать ребёнка: Садриева Минсара Шарафутдиновна

Рождение ребёнка
30.06.1921

Сын: Садриев Зуфар Азнабаевич

Мать ребёнка: Садриева Минсара Шарафутдиновна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Садриев Ядкар Азнабаевич

Мать ребёнка: Садриева Минсара Шарафутдиновна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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