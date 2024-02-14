Садриев Ядкар Азнабаевич
Место рожденияс.Чибинни Альшеевский район БАССР
Дата рождения1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садриева Ляля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садриева Ляля
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно