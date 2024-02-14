Садриев Ядкар Азнабаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садриев Ядкар Азнабаевич

Место рождения

с.Чибинни Альшеевский район БАССР

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Садриев Азнабай Садрисламович

Мать: Садриева Минсара Шарафутдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садриева Ляля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садриева Ляля

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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