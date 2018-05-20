Литвинов Константин Алексеевич
Место рождениястанция Литвиново
Дата рождения20.05.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1873
станция Литвиново
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Александр Константинович
Мать ребёнка: Литвинова Наталья Ивановна
Бракосочетание
12.01.1901
Рождение ребёнка
25.06.1903
Дочь: (Литвинова) Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Литвинова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
11.12.1906
Дочь: (Литвинова) Фиона Константиновна
Мать ребёнка: Литвинова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.1909
Дочь: Колпакова (Литвинова) Маремьяна Константиновна
Мать ребёнка: Литвинова Наталья Ивановна
станция Литвиново
Смерть
Неизвестно