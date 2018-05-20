Литвинов Константин Алексеевич 20.05.1873 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛитвинов Константин Алексеевич

Литвинов Константин Алексеевич

Место рождения

станция Литвиново

Дата рождения

20.05.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1873

Отец: Литвинов Алексей Дмитриевич

Мать: Литвинова Настасья Васильевна

станция Литвиново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Александр Константинович

Мать ребёнка: Литвинова Наталья Ивановна

Бракосочетание
12.01.1901

Жена: Литвинова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
25.06.1903

Дочь: (Литвинова) Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Литвинова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
11.12.1906

Дочь: (Литвинова) Фиона Константиновна

Мать ребёнка: Литвинова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
01.02.1909

Дочь: Колпакова (Литвинова) Маремьяна Константиновна

Мать ребёнка: Литвинова Наталья Ивановна

станция Литвиново
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.