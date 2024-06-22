Литвинова Настасья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1871
Дочь: (Литвинова) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Литвинов Алексей Дмитриевич
деревня Литвиново
Рождение ребёнка
20.05.1873
Сын: Литвинов Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Литвинов Алексей Дмитриевич
станция Литвиново
Смерть
Неизвестно