Литвинова Настасья Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Литвинова Настасья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1871

Дочь: (Литвинова) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Литвинов Алексей Дмитриевич

деревня Литвиново
Рождение ребёнка
20.05.1873

Сын: Литвинов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Литвинов Алексей Дмитриевич

станция Литвиново
Смерть
Неизвестно

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