Литвинова Наталья Ивановна 14.08.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Литвинова Наталья Ивановна

Место рождения

деревня Литвиново

Дата рождения

14.08.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1882

Отец: Литвинов Иван Петрович

Мать: Литвинова Марианна Григорьевна

деревня Литвиново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Александр Константинович

Отец ребёнка: Литвинов Константин Алексеевич

Бракосочетание
12.01.1901

Муж: Литвинов Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
25.06.1903

Дочь: (Литвинова) Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Литвинов Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
11.12.1906

Дочь: (Литвинова) Фиона Константиновна

Отец ребёнка: Литвинов Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
01.02.1909

Дочь: Колпакова (Литвинова) Маремьяна Константиновна

Отец ребёнка: Литвинов Константин Алексеевич

станция Литвиново
Смерть
Неизвестно

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