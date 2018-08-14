Литвинова Наталья Ивановна
Место рождениядеревня Литвиново
Дата рождения14.08.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1882
деревня Литвиново
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Александр Константинович
Отец ребёнка: Литвинов Константин Алексеевич
Бракосочетание
12.01.1901
Рождение ребёнка
25.06.1903
Дочь: (Литвинова) Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Литвинов Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
11.12.1906
Дочь: (Литвинова) Фиона Константиновна
Отец ребёнка: Литвинов Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
01.02.1909
Дочь: Колпакова (Литвинова) Маремьяна Константиновна
Отец ребёнка: Литвинов Константин Алексеевич
станция Литвиново
Смерть
Неизвестно