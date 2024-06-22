Литвинов Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Литвинов Дмитрий Данилов (?)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1871
Дочь: (Литвинова) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Литвинова Настасья Васильевна
деревня Литвиново
Рождение ребёнка
20.05.1873
Сын: Литвинов Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Литвинова Настасья Васильевна
станция Литвиново
Смерть
Неизвестно