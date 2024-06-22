Литвинов Алексей Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Литвинов Алексей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Литвинов Дмитрий Данилов (?)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1871

Дочь: (Литвинова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Литвинова Настасья Васильевна

деревня Литвиново
Рождение ребёнка
20.05.1873

Сын: Литвинов Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Литвинова Настасья Васильевна

станция Литвиново
Смерть
Неизвестно

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