Мокина (Суплотова) Васса
Место рождения
Дата рождения14.08.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1858
Отец: Суплотовъ Владиміръ
Мать: Суплотова Евдокія
Бракосочетание
12.02.1875
Муж: Мокинъ Лука
Рождение ребёнка
27.11.1883
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Мокинъ Лука
Александровка
Рождение ребёнка
1886
Сын: Мокинъ Андрей
Отец ребёнка: Мокинъ Лука
Рождение ребёнка
19.12.1888
Сын: Мокинъ Степанъ
Отец ребёнка: Мокинъ Лука
Александровка
Рождение ребёнка
01.01.1891
Дочь: Кокушкина Домна
Отец ребёнка: Мокинъ Лука
Рождение ребёнка
05.05.1893
Дочь: Многина Александра
Отец ребёнка: Мокинъ Лука
Александровка
Рождение ребёнка
17.01.1895
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Мокинъ Лука
Александровка
Рождение ребёнка
14.08.1897
Сын: Мокинъ Петръ
Отец ребёнка: Мокинъ Лука
Рождение ребёнка
01.02.1902
Сын: Мокинъ Арсентий
Отец ребёнка: Мокинъ Лука
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Обжорина Дарья
Отец ребёнка: Мокинъ Лука
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мокинъ Григорий
Отец ребёнка: Мокинъ Лука