Мокина (Суплотова) Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМокина (Суплотова) Васса

Мокина (Суплотова) Васса

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.08.1858

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1858

Отец: Суплотовъ Владиміръ

Мать: Суплотова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.02.1875

Муж: Мокинъ Лука

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1883

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Мокинъ Лука

Александровка
Рождение ребёнка
1886

Сын: Мокинъ Андрей

Отец ребёнка: Мокинъ Лука

Рождение ребёнка
19.12.1888

Сын: Мокинъ Степанъ

Отец ребёнка: Мокинъ Лука

Александровка
Рождение ребёнка
01.01.1891

Дочь: Кокушкина Домна

Отец ребёнка: Мокинъ Лука

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1893

Дочь: Многина Александра

Отец ребёнка: Мокинъ Лука

Александровка
Рождение ребёнка
17.01.1895

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Мокинъ Лука

Александровка
Рождение ребёнка
14.08.1897

Сын: Мокинъ Петръ

Отец ребёнка: Мокинъ Лука

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1902

Сын: Мокинъ Арсентий

Отец ребёнка: Мокинъ Лука

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обжорина Дарья

Отец ребёнка: Мокинъ Лука

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мокинъ Григорий

Отец ребёнка: Мокинъ Лука

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close