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Многина (Мокина) Александра
Многина (Мокина) Александра
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
05.05.1893
Пол
Женский
Отец
Мокинъ Лука
1853 г.р.
Мать
Мокина (Суплотова) Васса
1858 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1893
Отец:
Мокинъ Лука
Мать:
Мокина Васса
Александровка
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